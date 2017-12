"Montieren": Beim Ausspielen einer Montieren-Kreatur wählt ihr einen von zwei Boni, den sowohl die Kreatur als auch jedes Faktotum auf eurer Hand und in eurem Deck erhält.

"Schatzsuche": Diese abenteuerlustigen Gesellen achten bei jeder gezogenen Karte darauf, ob es sich hierbei um den Schatz handelt, hinter dem sie her sind. Sobald ihr alles gezogen habt, was sie haben wollen, belohnen sie euch auf verschiedene Arten.

Für das digitale Sammelkartenspiel The Elder Scrolls: Legends ist die Erweiterung "Rückkehr in die Stadt der Uhrwerke" auf PC sowie iOS- und Android-Geräte veröffentlicht worden. Alle drei Akte und eine alternative Laaneth-Karte sind zum Paketpreis von 19,99 Dollar erhältlich. Einzelne Akte sind zum Preis von 7,99 Dollar oder 1.000 Gold erhältlich.Die Erweiterung spielt Hunderte von Jahren nach Sotha Sils Ableben und dreht sich um die Reise zur Stadt der Uhrwerke - und steht in Zusammenhang mit der The-Elder-Scrolls-3-Erweiterung Tribunal. "Der Weg dorthin ist jedoch nicht leicht. Albtraumhafte Schrecken, Fallen und Verrat stehen zwischen den Schatzsuchern und ihrer sagenhaften Beute, während das Schicksal der verlorenen Stadt in der Schwebe hängt", schreibt Bethesda.Enthalten sind mehr als 50 Sammelkarten, 35 Story-Missionen in drei Akten mit herausfordernden Szenarien und "Mechanoiden", die aus Fleisch und Metall bestehen. "Mechanoiden" sollen das Ausspielen neutraler Karten (z. B. Dwemerkonstrukte) belohnen. Außerdem kommen zwei neue Mechaniken ins Spiel: