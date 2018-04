The Elder Scrolls: Legends: Houses of Morrowind erhältlich: Drei-Attribute-Karten, Rätsel-Szenarien und mehr - 4Players.de

Versammeln | Haus Redoran [STÄRKE] [WILLENSKRAFT] [AUSDAUER]

Wenn eine Karte mit Versammeln angreift, erhält eine zufällige Kreatur auf der Hand des Spielers +1/+1.

Nach dem Ausspielen einer Aktion können Sie eine Kreatur opfern, um eine Aktion erneut anzuwenden. Verraten ist nur einmal pro Aktion möglich.

Ränke-Fähigkeiten werden ausgelöst, wenn der Spieler in der selben Runde bereits eine andere Karte gespielt hat. Für alle drei Hlaalu-Attribute – Stärke, Willenskraft und Geschicklichkeit – gibt es eine Menge billiger Karten, die bei den Ränkespielen helfen werden.

Erhöhen gibt einer Kreatur einen Bonus, wenn Sie mehr Magicka für diese bezahlen. Durch Bezahlung der Erhöhen-Kosten wird eine Kreatur „Erhöht“ – das kann im Angesicht der Götter den entscheidenden Unterschied machen.

Haus Dagoth verfügt über kein Schlüsselwort im eigentlichen Sinne. Vielmehr strebt dieses Haus nach roher Macht. Dagoth-Karten findet sich bei den Attributen Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit. Sie belohnen die Spieler für Kreaturen mit 5 oder mehr Macht.

The Elder Scrolls: Legends - Houses of Morrowind ist ab sofort für PC, Mobilgeräte und Tablets erhältlich. Die Erweiterung enthält mehr als 140 neue Karten, darunter die Drei-Attribute-Karten, neue Fähigkeiten und Schlüsselwörter, eine erhöhte maximale Deckgröße, Rätsel und Kartenrücken.Entdecken Sie die neuen Deckbau-Möglichkeiten, die sich mit der Einführung der Drei-Attribute-Karten eröffnen. Fügen Sie Ihrem Deck eine solche Karte hinzu, wird es automatisch zu einem Drei-Attribute-Deck. Dabei wird seine minimale Größe auf 75 Karten erhöht. Die neuen Fähigkeiten (Schlüsselwörter) sind an die Attribute und Merkmale jedes Hauses gebunden.Rätselsets"Houses of Morrowind bringt Inhalte für jede Art von Spieler mit sich, auch für die, die Einzelspieler-Herausforderungen bevorzugen. Rätsel sind festgelegte Szenarien, bei denen der Spieler das Rätsel unter den vorgegebenen Bedingungen lösen muss - zum Beispiel die Partie in einem einzigen Zug zu gewinnen. Es gibt drei Sets mit je 10 Rätseln: Caius' Ausbildung, Naryus Herausforderungen und Divayth Fyrs Proben. Caius' Ausbildung ist für alle kostenlos. Naryus Herausforderungen und Divayth Fyrs Proben sind für 9,99 Euro oder 1.500 Gold pro Set im Shop erhältlich. Bei Abschluss aller 10 Rätsel eines Sets erhält der Spieler zur Belohnung 5 Houses of Morrowind-Pakete, 100 Seelensteine und einen besonderen Kartenrücken."Darüber hinaus steht ein Houses-of-Morrowind-Starterpaket für 4,99 Euro zur Verfügung. Es enthält zehn Morrowind-Pakete, einen Titel sowie eine legendäre Morrowind-Karte.Letztes aktuelles Video: House of Morrowind Launch Trailer