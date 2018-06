The Elder Scrolls: Legends: Neuer Client und Konsolen-Umsetzungen für PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Bethesda hat angekündigt, dass für The Elder Scrolls: Legends ein neuer Client zur Verfügung stehen und das strategische Free-to-play-Kartenspiel auch auf Konsolen veröffentlicht wird, und zwar auf PlayStation 4, Switch und Xbox One. Wann die Konsolen-Umsetzungen erscheinen sollen, ist unklar. Jeglicher Fortschritt lässt sich mittels des Bethesda.net-Kontos auf die Konsolen-Versionen übertragen.Über den neuen Client schreiben die Entwickler : "Der The Elder Scrolls: Legends-Spielclient wurde komplett neu aufgelegt und kommt mit überholter Benutzeroberfläche, überarbeitetem Menü und verbessertem Spielfeld daher. (...) Der neue Spielclient sorgt zudem dafür, dass alles wesentlich schöner und einfacher läuft, sodass neue Spieler ganz schnell am Strategiespaß von Legends teilhaben können. Neben neuen Menüs und dem verbesserten Spielfeld trumpft das Spielclient-Update auch mit neuen Kartenrahmen auf. (...) Der neue Spielclient komprimiert die Spieldatei. Somit laufen nicht nur das Spiel selber und kommende Updates problemloser auf dem PC, Mobilgeräten und Konsolen, sie nehmen auch weniger Platz ein."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer