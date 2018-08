The Elder Scrolls: Legends: Cross-Play als Bedingung für Konsolenumsetzungen - 4Players.de

Zwar hat Bethesda Softworks bereits Konsolenumsetzungen des Sammelkartenspiels The Elder Scrolls: Legends in Aussicht gestellt, doch wie jetzt bekannt wurde, knüpft der Publisher eine zentrale Bedingung an eine mögliche Veröffentlichung auf den Plattformen von Sony, Microsoft und Nintendo: Wie PC Gamer berichtet, gab Vice President Pete Hines gegenüber GameInformer zu verstehen, dass man den Titel lediglich auf Plattformen umsetzen werden, die Cross-Play zum PC ermöglichen. "Diese Bedigungen sind grundsätzlich nicht verhandelbar", so Hines.Unter diesen Voraussetzungen erscheint eine PS4-Umsetzung relativ unwahrscheinlich, da Sony dem Thema Cross-Play zuletzt eher skeptisch und ablehnend gegenüberstand, während Microsoft und Nintendo bei Titeln wie Rocket League oder Minecraft das plattformübergreifende Zusammenspielen unterstützt haben. Mit Xbox Play Anywhere will Microsoft die Verbindung zwischen Xbox One und PCs mit Windows 10 sogar bewusst fördern.Im Gegensatz zu Todd Howard, der im Rahmen von Cross-Play bei Fallout 76 Sonys Einstellung zu dem Thema öffentlich kritisiert hatte, weicht Hines konkreten Nachfragen zu eine PS4-Version des Kartenspiels aus und verweist darauf, dass man sich mit allen Plattform-Partnern in Gesprächen befinde."Wir können nicht über eine Version von Legends sprechen, in der man seinen Fortschritt mitnehmen kann und eine andere Version, bei der man innerhalb eine Ökosystems bleiben muss oder von allen anderen Dingen abgeschottet wird. Das stünde gegen all das, worum es im Spiel geht."Darüber hinaus stellt Hines klar, dass man damit keine Nachricht an einen bestimmten, sondern alle Gesprächspartner aussenden wolle. "Das ist zu 100 Prozent klar. Das ist es, was wir machen, was wir brauchen und was wir vorhaben."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer