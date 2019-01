The Elder Scrolls: Legends: Bisher größte Erweiterung "Inseln des Wahnsinns" steht an - 4Players.de

Am 24. Januar 2019 erscheint mit "Inseln des Wahnsinns" die bisher größte Erweiterung für The Elder Scrolls: Legends auf PC, iOS und Android-Geräten. "Im Verlauf der drei Akte von Inseln des Wahnsinns müssen die Spieler erfahren, dass auf den Schauderinseln nichts so ist wie es scheint und man niemandem vertrauen kann - schon gar nicht dem daedrischen Fürst des Wahnsinns", schreiben die Entwickler.Inseln des Wahnsinns ist für 19,99 Euro vorbestellbar und umfasst Zugang zu den drei Kapiteln, einen Kartenrücken und einen Titel. Das "Dreierpack Premium Bundle" ist für 49,99 Euro (UVP) vorbestellbar und enthält alle drei Kapitel, einen Premium-Kartenrücken, zwei Titel und Zugriff auf alle Inseln-des-Wahnsinns-Karten in der Premium-Version zum Release. Ab Release wird Inseln des Wahnsinns auch im Spiel für 1.000 Gold pro Kapitel erhältlich sein - oder für 19,99 Euro (UVP) für alle drei Kapitel plus Kartenrücken des verrückten Gottes.Neue Spielmechanik: Doppel-Karten"Wo wir gerade von brandneuen Karten sprechen: Inseln des Wahnsinns führt eine komplett neue Mechanik ein, durch die ihr doppelt sehen werdet. Wir reden von den Doppel-Karten - diese stehen im wahrsten Sinne des Wortes neben sich, ihr könnt sie also zwei mal einsetzen! Eine Doppel-Karte bündelt die Essenz zweier unterschiedlicher Karten in einem einzigen Gefäß. Sobald die Karte gezogen wird, teilt sie sich auf und ihr erhaltet zwei Karten anstatt nur einer! Warum sollte man sich auf einen Baliwog oder eine Brutmutter beschränken, wenn man ebenso beide haben könnte?"Neue Reihen-Regeln: Schwermut & Wahn"Auf ihrer Reise über die Inseln des Wahnsinns werden den Spielern brandneue Reihen-Regeln das Leben schwer machen - oder leichter, wenn sie besonders geschickt sind - und verändern, wie sie ihre Kreaturen ausspielen. Die Schwermut-Reihe fügt dem Gegner Schaden zu, wenn ihr dort die mächtigste Kreatur kontrolliert. Die Wahn-Reihe hingegen lässt euch eine Karte ziehen, wenn die Kreatur mit der meisten Gesundheit auf euer Kommando hört. Einige Karten aus Inseln des Wahnsinns können bestehende Reihen zu Wahn- oder Schwermut-Reihen machen. Seid also auf der Hut und lernt, mit diesen neuen Regeln umzugehen, damit der Wahnsinn eure Gegner verschlingt und nicht euch! Ihr könnt es nicht erwarten, dem Wahnsinn entgegen zu treten? Folgt The Elder Scrolls: Legends auf Twitter und erhaltet stets die neuesten Updates zu Isle of Madness. Bis dahin solltet ihr euch vorbereiten ... Sheogorath erwartet begierig euren Besuch auf den Schauderinseln."Letztes aktuelles Video: Inseln des Wahnsinns Trailer