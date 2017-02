Fallout Shelter: Vaultbau nun auch auf Xbox One und Windows 10 - 4Players.de

Bethesda und Microsoft haben das Vaultbau-Spiel Fallout Shelter für Xbox One ( Xbox Store ) und Windows 10 (Windows Store) veröffentlicht. Dank Xbox Play Anywhere wird sämtlicher Fortschritt zwischen Xbox One und Windows 10 synchronisiert. Außerdem wollen die Entwickler die Steuerung auf den Xbox-One-Controller angepasst haben. Der Free-to-play-Titel ist ebenfalls auf Android- und iOS-Geräten sowie auf PC über den Bethesda.net Launcher verfügbar."Seit der überraschenden Veröffentlichung von Fallout Shelter 2015 haben mehr als 50 Millionen Menschen das Spiel heruntergeladen und konnten sich an einer steten Zufuhr neuer Features erfreuen, die Fallout-Fans viele Stunden Spaß bieten. Zu den Updates gehörten beispielsweise ein robustes und ständig wachsendes Quest-System, Haustiere, das Wiederverwerten und die Werkstatt, neue Räume, zahlreiche Bewohner-Anpassungsmöglichkeiten und noch viel mehr."Letztes aktuelles Video: Trailer fuer Xbox One und Windows 10