Das Warten auf Robinson: The Journey soll bald ein Ende haben. Wie Crytek mitteilt, werde man das Sci-Fi-Abenteuer (zur Vorschau ) am 8. November 2016 in Nordamerika sowie am 9. November in Europa exklusiv für Sonys morgen an den Start gehendes Virtual-Reality-Headset PlayStation VR veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau