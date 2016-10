Robinson: The Journey: VR-Abenteuer von Crytek wird 60 Euro kosten - 4Players.de

Crytek hat bekanntgegeben, dass Robinson: The Journey für 59,99 Euro erhältlich sein wird. Das exklusive Adventure für PlayStation VR wird am 8. November in den USA und Kanada sowie am 9. November in Europa, Australien und Neuseeland erscheinen. Die physische Version des Spiels wird von Sony Interactive Entertainment vertrieben. Es wird auch digital im PlayStation Store verfügbar sein.In Robinson: The Journey schlüpft man in die Haut von Robin, dessen Raumschiff auf der Oberfläche des extrasolaren, von Dinosauriern bewohnten Planeten (Tyson III) gestrandet ist. Zusammen mit zwei computergesteuerten Begleitern, dem kleinen Roboter HIGS und dem T-Rex-Baby Laika, erkunden Spieler die Umgebung und versuchen mit verschollenen Besatzungskollegen Kontakt aufzunehmen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau