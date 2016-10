Robinson: The Journey: Video stellt Kreaturen vor - 4Players.de

In seinem dritten Video-Tagebuch und mit einem begleitenden Text im deutschen PlayStation-Blog geht Crytek näher auf die Kreaturen im PSVR-Abenteuer Robinson: The Journey ein. Welche Ideen stecken hinter dem Konzept, welche Funktionen und erzählerischen Rollen erfüllen die wilden Giganten, der putzige Babydino Laika oder der schwebende Robo-Begleiter HIGS? Das Spiel erscheint zunächst zeitexklusiv am 9. November für PlayStation VR, später folgen vermutlich Umsetzungen für die großen PC-Headsets."Von Beginn an hatten wir uns bei unserer Entwicklungsarbeit das Ziel gesetzt, dem Spieler das Gefühl kindlichen Staunens zu vermitteln, wenn er in eine Welt voller Dinosaurier entführt wird.(...)Wir haben uns auf die Spielumgebung konzentriert – einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems namens Tyson III , der von einer Vielzahl verschiedenartigster Kreaturen bevölkert ist – einige groß, andere klein, einige harmlos, andere … nicht so harmlos. Unsere Welt soll sich lebendig und vielfältig anfühlen sowie überall eure Neugier wecken, also haben wir viel Zeit in die Entwicklung unterschiedlichster Ökosysteme investiert.



Viel Arbeit floss auch in die Details der Interaktion zwischen euren zwei treuesten Begleitern – der KI-Einheit HIGS und dem Baby-T-Rex Laika. HIGS findet sich häufig in der Rolle des „dritten Rads am Wagen” wieder, wenn es um Laika geht, und das gegenseitige Geben und Nehmen in eurer Dreiergruppe sorgt auf euren Entdeckungsreisen für zusätzliche Spieltiefe und Persönlichkeit."

Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch 3