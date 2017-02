Robinson: The Journey: Ab sofort für Oculus Rift erhältlich - 4Players.de

Es hat zwar doch noch ein paar Tage länger gedauert als die zuletzt veranschlagte Veröffentlichung im Januar , aber ab sofort ist das VR-Abenteuer Robinson: The Journey auch für Oculus Rift erhältlich. Das hat Entwickler Crytek in einer Pressemitteilung verkündet. Im Oculus Store und auch bei Steam steht das Spiel zum Preis von 39,99 Euro zum Download bereit.Bisher zählte Robinson: The Journey zu den zeitexklusiven Titeln für Sonys PlayStation VR und landete bei Jans Test mit einer Wertung von 63% gerade noch im soliden Mittelfeld.Letztes aktuelles Video: Video-Test