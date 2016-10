ReCore: 30 Minuten können in der Trial-Version angespielt werden - 4Players.de

Microsoft hat eine Trial-Version von ReCore veröffentlicht. Die ersten 30 Minuten des Action-Adventures können auf PC und Windows 10 angetestet werden. Speicherstände und Erfolge aus der Trial-Version können in die Vollversion übernommen werden, sofern man sich für den Kauf des Spiels entscheidet. Unseren ReCore-Test findet ihr hier Als Play-Anywhere-Titel ist das Action-Adventure sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 verfügbar. Wenn ihr das Spiel digital oder als Code im Handel kauft, könnt ihr es auf Xbox One oder Xbox One S und Windows-10-PCs spielen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehenLetztes aktuelles Video: Video-Test