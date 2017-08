ReCore: Definitive Edition veröffentlicht - 4Players.de

Kern-Bot Rahmen 'T8-NK' (oder 'Tank'). Mit dem T8-NK kommst du durch Treibsand und kannst Neu-Eden noch schneller und besser erkunden.

Dynamische Sandstürme in den 'Flugsand'-Regionen von Neu-Eden. Trotze den Stürmen und besiege gefährlichere Gegner mit noch wertvollerer Beute.

10 neue Verliese und 2 neue Oberweltbereiche

3 neue Waffenmodelle für Joules Energiegewehr

Höhere Auflösungen mit HDR-Himmel und -Beleuchtung

Dutzende neue Ausrüstungsteile für Kern-Bots

Geringere Ladezeiten und weitere Verbesserungen

Höhere Stufenbegrenzung und Gameplay-Optimierungen

Völlig neue Erfolge

Microsoft hat die Definitive Edition von Recore für PC (Windows 10 Store) und Xbox One für 19,99 Euro veröffentlicht . Die Definitive Edition enthält das neue Abenteuer Obsidianauge: "Reise gemeinsam mit dem mutigen Kern-Bot 'Violet' in die ewige Dunkelheit der 'Hungersee' - einer bislang nicht erkundeten Region von Neu-Eden, in der uralte Feinde ihre Rache an Joule und der gesamten Menschheit planen."Weitere Features der Definitive Edition:Besitzer des Originals (zum Test ) sollen ein kostenloses Update auf die Definitive Edition erhalten.Letztes aktuelles Video: Definitive-Edition-Trailer