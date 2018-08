Ashen: Ausführliche Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel für PC und Xbox One - 4Players.de

Aurora44 und Annapurna Interactive haben Spielszenen aus einer Demo von Ashen veröffentlicht (siehe unten), die man auf der gamescom 2018 in Köln vorgeführt hatte. Das Action-Rollenspiel (zur Vorschau ) befindet sich für PC und Xbox One in Entwicklung, einen Erscheinungstermin gibt es bislang jedoch nicht.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "Als Wanderer begibst Du Dich in diesem Action-Rollenspiel auf die Suche nach einer neuen Heimat. Die Crux dabei: Es gibt keine Sonne. Das einzig natürliche Licht liefern Eruptionen, die das Land unter Asche begraben. Es ist eine Welt, in der nichts von Dauer ist. In Ashen kommt es auf die Beziehungen an, die Du zu anderen Charakteren knüpfst - denn nur im Team hast Du eine Chance, zu überleben." Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Spielszenen