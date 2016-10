Cuphead: Der spielbare Cartoon erscheint erst Mitte 2017 - 4Players.de

Obwohl sich der grafisch charmante Cartoon-Hüpfer Cuphead schon eine ganze Weile in Entwicklung befindet und auf den letzten Messen bereits einen weit fortgeschrittenen Eindruck hinterlassen hat, wird sich die geplante Veröffentlichung noch etwas verschieben: Wie Studio MDHR auf der eigenen Webseite mitteilt, visiert man aktuell einen Release Mitte 2017 an. Ursprünglich hatte man noch einen Termin in diesem Jahr ins Auge gefasst. Neben Xbox One und Windows 10 soll das beinharte Jump'n'Run auch in einer Steam-Fassung erscheinen.Letztes aktuelles Video: Exklusive gamescom-Spielszenen