Cuphead: Entwickler von Studio MDHR setzen alles auf eine Karte, um ihre Vision zu verwirklichen - 4Players.de

Spiritflare82 schrieb am 01.07.2017 um 00:30 Uhr

Ich bin da ganz ehrlich: die Platformer/Run and Gun Level taugen nix, das sieht man in den Previews...zuwenig Gegner, diese komische "hüpf auf die pinke Nuss" Mechanik um seinen Special zu laden, das wegploppen der Gegner in die Luft, das sieht alles nicht wirklich fein aus, hat Gunstar Heroes anno dazumal besser gemacht. Dann diese komische Map wo man zu den einzelnen Leveln rennt, naja, warum kein Run and Gun Level was in ein Bosskampf mündet. Hier gibts anscheinend nur entweder oder. Was fein aussieht hingehen und der Hauptteil des Spiels ist sind natürlich die Bosskämpfe

War nie im Leben wert das Spiel deswegen 3 Jahre zu verschieben. Was bleibt ist ein toll animierter, bockschwerer Bossrush, also ein absoluter Nischentitel. Gibts da Leaderboards, Online Coop, gabs Gameplay auf der E3 dieses Jahr? Alles komisch und im unklaren

Warum hat man nicht erst Cuphead so wies war damals rausgebracht und von dem Erlös dann ein Cuphead 2 Multiplattform gebaut?

So erinnert mich das Gelaber ganz schwer an No Mans Sky und wie das geendet ist...mit viel Geld für die Entwickler für spielerischen Schund, deshalb bleib ich hier extrem skeptisch, wünsche mir aber wohl das das ein gutes Spiel wird...fürs genre alleine, gibts ja nichtmehr sowas