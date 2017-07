Cuphead: PC-Version: Windows 10 Store, Steam und GOG; Umsetzungen für Mac und Linux in Planung - 4Players.de

Die Entwickler von Cuphead (MDHR) haben bestätigt , dass die PC-Version des Spiels sowohl im Store von Windows 10 als auch bei Steam zum Verkaufsstart am 29. September 2017 erscheinen wird. Trotz der Kooperation mit Microsoft ist Cuphead kein exklusiver Titel für Windows 10. Kurze Zeit später soll es dann auch bei GOG.com veröffentlicht werden. Eine Mac-Version wird zudem als sehr wahrscheinlich beschrieben. Eine Linux-Umsetzung sei ebenfalls möglich. Die Rechte an der Cuphead-Marke haben sie übrigens nicht abgetreten.Das Studio MDHR besteht mittlerweile aus 20 Mitarbeitern, die den Jump'n'Shoot-Titel mit dem außergewöhnlichen Artstyle in den letzten Monaten um klassische Plattform-Level erweitert haben und ihm vermutlich gerade den letzten Feinschliff verpassen, damit Cuphead wie geplant am 29. September 2017 auf PC und Xbox One erscheinen kann.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017