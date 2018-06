Cuphead: The Delicious Last Course: DLC-Erweiterung für 2019 angekündigt - 4Players.de

Studio MDHR und Microsoft haben auf der E3 2018 mit The Delicious Last Course eine DLC-Erweiterung mit neuen Waffen, Verführungen und Fähigkeiten für Cuphead angekündigt, die 2019 für PC (Windows 10, Steam und GOG) sowie Xbox One erscheinen soll.Zu den neuen Inhalten heißt es von den Machern: "Im neuen Cuphead DLC The Delicious Last Course werden Cuphead und Mugman von Ms. Chalice unterstützt. Mit neuen Waffen, neuen Verführungen und neuen Fähigkeiten nimmst Du es mit riesigen Bossen auf, um Chefkoch Saltbaker in Cuphead’s letzter Herausforderung unterstützen."Letztes aktuelles Video: E3 2018 The Delicious Last Course DLC Ankuendigungs-Trailer