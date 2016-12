Sea Of Thieves: Erster technischer Alphatest wird vorbereitet: "The Quest for Gold" - 4Players.de

Rare wird vom 16. bis zum 18. Dezember 2016 den ersten technischen Alphatest von Sea of Thieves durchführen. An der Testphase dürfen ausgewählte Personen teilnehmen, die sich für das " Insider-Programm " angemeldet haben. Einen Überblick über die erste Phase (Technical Alpha: Update 0.1.0 - The Quest for Gold) gibt der folgende Trailer. Weitere Alphatests sollen folgen. Einer Verschwiegenheitserklärung muss zugestimmt werden.Letztes aktuelles Video: Technical Alpha Update 010 - The Quest for Gold