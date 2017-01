Sea Of Thieves: Entwickler-Video über das Teamwork unter Piraten - 4Players.de

Im zehnten Video der Entwickler-Reihe "Inn-Side Story" führen die beiden Senior Designer Shelley und Andrew Preston die Teamwork-Elemente von Sea of Thieves vor. Die Zusammenarbeit unter den Online-Piraten sei sowohl auf See als auch an Land sehr wichtig - vom kooperativen Umschiffen gefährlicher Hindernisse bis hin zum gemeinsamen Finden und Bergen von Schätzen. Das Freibeuter-Abenteuer (zur Vorschau ) von Rare und Microsoft befindet sich derzeit in der Alpha-Testphase und soll in diesem Jahr für Windows PC und Xbox One vom Stapel laufen.Letztes aktuelles Video: Inn-side Story 10 Co-Op Gameplay