Sea Of Thieves: Entwickler erklären, wie man mit Hilfe des Voyage-Systems mit Freunden auf Piratentour geht - 4Players.de

Rare geht im aktuellen Trailer zum Action-Adventure Sea of Thieves darauf ein, wie man mit Hilfe des "Voyage"-Systems mit Freunden auf Entdeckungstour geht. Mit Hilfe des Systems lassen sich offenbar entfernte und nahe Inseln erkunden. Die Senior-Designers Andrew und Shelley Preston geben einen kleinen Überblick über das System. Das Piraten-Spiel (zur Vorschau ) von Rare und Microsoft befindet sich derzeit in der Alpha-Testphase und soll in diesem Jahr für Windows PC und Xbox One vom Stapel laufen.