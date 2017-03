Sea Of Thieves: Spielszenen einer Schatzsuche und einer Seeschlacht - 4Players.de

Die folgenden Spielszenen verdeutlichen die Möglichkeiten in dem Piratenspiel: Die Entwickler von Sea Of Thieves gehen auf Schatzsuche, bergen zwei Kisten und tragen sie zum Schiff. Auf hoher See versucht man, ein gegnerisches Schiff per gezielter Breitseite zu versenken, während man unter Deck die Einschläge repariert. Während die Handlungen der Entwickler sich komplett auf das andere Schiff fokussieren, tauchen plötzlich feindliche Spieler an Bord auf, nehmen die legendäre Kiste mit und verschwinden wieder.Letztes aktuelles Video: Spielszenen This is Unacceptable