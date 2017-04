Sea Of Thieves: Schatzsuche, Skelette und Seeschlachten im Video - 4Players.de

Microsoft hat ein fast zehn Minuten langes Video aus Sea of Thieves veröffentlicht, das Spielszenen aus der Alpha-Version des Action-Abenteuers zeigt. Der Ausflug beginnt mit einer kooperativen Schatzsuche, bevor dann Skelette auftauchen. Zwischendurch ist auch eine Seeschlacht zu sehen. Das Piraten-Spiel (zur Vorschau ) von Rare und Microsoft befindet sich derzeit in der Alpha-Testphase und soll in diesem Jahr für Windows PC und Xbox One vom Stapel laufen.Letztes aktuelles Video: Developer Gameplay 3 We Look Like a Bunch of Tourists