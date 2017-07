Sea Of Thieves: Entwickler stellen die Rätsel-Quests vor - 4Players.de

In Sea of Thieves von Rare und Microsoft wird es auch "Riddle Quests" geben, die sich um das Lösen von Rätseln drehen werden. Wie das in der Praxis funktioniert, demonstrieren Andrew Peston (Senior Designer) und Chris Marlow (Senior Software Engineer) im folgenden Video. So müssen die Mitglieder eine Crew zusammenarbeiten, um bestimmte Orientierungspunkte auf einer Insel zu finden, die in einem sich reimenden Text beschrieben werden. Hat man das erste Ziel erreicht, wird der nächste Textblock lesbar und die Schnitzeljagd geht bis zu einer verstecken Schatztruhe weiter.Das Piratenspiel befindet sich derzeit in der Alpha-Phase und soll im nächsten Jahr für PC und Xbox One vom Stapel laufen. Unsere Vorschau von der E3 2017 über eine Schatzsuche mit Kompass und die Kämpfe findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Inn-side Story 18 Riddle Quests