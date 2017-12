Sea of Thieves: Auf dem Weg zur Piratenlegende: Fortschrittssystem und Quests

Das Kernziel von Sea of Thieves ist es, eine Piratenlegende zu werden. Diesen Ruf bzw. die Reputation baut man sich mit der Zeit auf. Reputation erhält man, wenn man Quests für die Handelsgesellschaften ("Trading Companies") in Angriff nimmt. Dafür erhält man Ruf, Gold, verbesserte Titel, Ränge und kosmetische Gegenstände. Mit zunehmendem Fortschritt bei den Handelsgesellschaften erhält man Zugang zu abwechslungsreicheren und einzigartigen Quests mit besonderen Belohnungen. Sobald man den Ruf bei jeder Handelsgesellschaft aufgebaut hat, soll man zur Piratenlegende werden. Die Quests der Handelsgesellschaften können auch in Gruppen gemeinsam abgeschlossen werden, obwohl die Mitspieler gar nicht den erforderlichen Ruf haben oder zunächst an der Reputation bei einer anderen Handelsgesellschaft arbeiten.Über das Gruppenspiel sagt Joe Neate (Executive Producer bei Rare): "Zwar ist es den meisten vor allem ein persönliches Anliegen, zur Piratenlegende zu erwachsen, doch dadurch werden Belohnungen für die gesamte Crew verdient. Die Crews können ihren Piratengeist kanalisieren und über die Ziele und Quests abstimmen, die sie anstreben wollen. Außerdem haben wir einen Piratenkodex erstellt, der den Multiplayer weiter vergrößert. Wenn Spieler es vorziehen, ihr eigener Kapitän zu sein, können sie sich auf einem Solo-Schiff ins Unbekannte wagen und die gemeinsame Welt selbst erleben. Aber der Ozean kann Einsamkeit erzeugen ... Deshalb haben wir auch Matchmaking-Optionen integriert, die es Solospielern ermöglichen, sich einer herzhaften Crew anzuschließen und auf der Suche nach gemeinsamen Abenteuern auf die Meere zu gehen."Sea of Thieves wird am 20. März 2018 zum Vollpreis (69,99 Euro) auf der Xbox-One-Gerätefamilie und Windows 10 PCs erscheinen.Letztes aktuelles Video: Becoming a Pirate Legend Progression