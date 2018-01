Sea of Thieves: Geschlossener Betatest für Ende Januar geplant

Am 24. Januar um 14 Uhr startet die Closed Beta von Sea of Thieves auf PC (Windows 10) und Xbox One. Der geschlossene Betatest wird bis zum 28. Januar um 21:00 Uhr laufen. Microsoft erklärt weiter: "Die Closed Beta gewährt Dir neue Einblicke in die Welt von Sea of Thieves - das finale Spiel hält jedoch noch weitere Überraschungen für Dich bereit. Der Zugang steht jedem offen, der sich bis zum 1. Dezember beim Sea of Thieves Insider Programm angemeldet hat. Als Vorbesteller von Sea of Thieves nimmst Du ebenfalls an der Closed Beta teil. Die Inhalte der geschlossenen Beta unterliegen keinem NDA. Es steht Dir also frei, Screenshots, Videos und Livestreams zu verbreiten."Die Vollversion des Piraten-Abenteuers wird am 20. März 2018 zum Vollpreis (69,99 Euro) auf der Xbox-One-Gerätefamilie und Windows 10 PCs erscheinen.Letztes aktuelles Video: Auf dem Weg zur Piratenlegende Fortschrittssystem und Quests