Sea Of Thieves: Ausblick auf die ersten drei Inhaltsupdates - 4Players.de

Rare hat bekanntgegeben , welche Inhalte sie in nächster Zeit für Sea of Thieves veröffentlichen wollen. Im April wollen sich die Entwickler noch um die wichtigen Rückmeldungen aus der Community (Bugs und Co.) kümmern. Im Mai sollen neue Inhalte folgen.Den Anfang macht das Content-Update "The Hungering Deep". Es wird eine neue KI-Bedrohung (PvE) für die Spielwelt mit sich bringen. Die Besatzungen müssen zusammenarbeiten, um diese Bedrohung als Teil eines "einzigartigen Events" zu entdecken und zu bekämpfen. Neue Spielmechaniken und spezielle Belohnungen werden versprochen. Darüber hinaus wird im Mai das "wöchentliche Event-Programm" gestartet. Die Events sollen ebenfalls neue Spielmechaniken und Belohnungen umfassen.In den Sommermonaten werden zwei weitere Updates folgen. "Cursed Sails" wird einen neuen Schiffstyp beinhalten. "Forsaken Shores" wird die Spielwelt vergrößern. Es ist von einem "gefährlichen neuen Teil der Welt" die Rede. Wie bei "The Hungering Deep" werden beide Updates neue Mechaniken, KI-Bedrohungen und Belohnungen beinhalten. Alle Content-Updates sollen für alle Spieler ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Inn-side Story 26 Content Plans