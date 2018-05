Sea Of Thieves: Patch 1.0.6 steht bereit; Ausblick auf die nächsten Updates und Pläne - 4Players.de

Für Sea of Thieves ist der Patch 1.0.6 veröffentlicht worden, der neue Individualisierungsoptionen für Schiff und Pirat hinzufügt, einige Bugs behebt (u. a. Unverwundbarkeit im Tutorial) und die Performance leicht verbessert. Das Change-Log findet ihr hier Darüber hinaus erklärt Executive Producer Joe Neate im Video (siehe unten), dass drei unterschiedliche Teams bei Rare an den angekündigten Updates arbeiten würden. Das erste Team arbeitet seit dem Releasetag an dem Inhaltsupdate "Der Schlund aus der Tiefe" (The Hungering Deep), das im Mai erscheinen wird. Weil ihnen nicht so viel Zeit seit dem Verkaufsstart blieb, wird dieses Update "nur mittelgroß" sein. Das zweite Update "Segel der Verdammten" (Cursed Sails) und das dritte Update "Einsame Ufer" (Forsaken Shores) sollen größer ausfallen, da die jeweiligen Teams mehr Zeit haben. Das Schlund-aus-der-Tiefe-Team wird nach der Fertigstellung dieses Updates an den wöchentlichen Events und dem nächsten Inhaltsupdate nach "Einsame Ufer" werkeln. Diesen Rhythmus wollen die Entwickler in Zukunft beibehalten.Zwischen den großen Updates werden immer wieder kleinere Patches zur Verfügung gestellt. Aktuell wird eine Private-Lobby-Option (Gruppe nur mit Freunden) entwickelt, die mit etwas Glück nächste Woche fertiggestellt sein wird. Ebenfalls gearbeitet wird an der Übergabe von Gegenständen an andere Spieler und dem Ausblenden der "Namensleisten" (Nameplates), wenn man unter der Wasseroberfläche ist (mehr Stealth-Aspekte). Die Patch-Downloadgrößen sollen zudem reduziert werden."Unser erstes Inhaltsupdate, Der Schlund aus der Tiefe, erscheint im Mai. Die Crews der Spieler werden nur mit vereinten Kräften gegen diese neue KI-Bedrohung bestehen und sie als Teil eines einzigartigen Events bezwingen können, um einzigartige Belohnungen zu erhalten. Um den Spielern bei diesem Abenteuer unter die Arme zu greifen, wird zudem eine Vielzahl neuer Spielmechaniken eingeführt. Als wäre das noch nicht genug, werden wir im Mai unsere Wochenevents starten, in denen neue Spielmechaniken eingeführt werden und Spieler Gelegenheit haben, jede Woche an spannenden Weltereignissen teilzunehmen und Belohnungen zu erhalten Im Laufe des Sommers werden wir zwei weitere Inhaltsupdates veröffentlichen: 'Segel der Verdammten', mit dem ein neuer Schiffstyp eingeführt werden wird, sowie 'Einsame Ufer', in dem die Spieler einen tückenreichen neuen Teil der Welt erkunden können. Wie auch in 'Der Schlund aus der Tiefe' umfassen diese Updates neue Spielmechaniken, neue KI-Gegner und neue Belohnungen."Letztes aktuelles Video: Developer Update May 1st 2018