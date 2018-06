Sea of Thieves: Über vier Millionen Spieler und Gratis-DLC im Anmarsch - 4Players.de

In den ersten zwei Monaten nach dem Stapellauf von Sea of Thieves am 20. März 2018 auf PC und Xbox One konnte das Freibeuter-Abenteuer (zum Test ) mehr als vier Millionen Spieler verzeichnen, wie Rare und Microsoft anhand folgender Infografik bekannt geben



Bildquelle: Xbox Wire

Zudem hat man sich zu den kommenden kostenlosen Inhalten des Piratenspiels geäußert: "Der ultimative Piraten-Spaß Sea of Thieves erhält in diesem Jahr viele zusätzliche Inhalte, die kontinuierlich erweitert werden und das Spiel noch besser machen. Cursed Sails erscheint noch im Juli und sendet Schiffe voller Skelette auf die Weltmeere. Im September kommt mit Forsaken Shores eine gänzlich neue Erweiterung hinzu. Auf Dich warten zahlreiche Gefahren, die die Fähigkeiten und Nerven der härtesten Mannschaften auf die Probe stellen. Zu jedem Update gibt es eine zeitlich begrenzte Kampagne, in der die neuen Inhalte vorgestellt werden." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer zur Erweiterung Cursed Sails and Forsaken Shores