Sea of Thieves: DLC "Cursed Sails" läuft Ende Juli vom Stapel - 4Players.de

Am 31. Juli 2018 wird "Cursed Sails", das erste Sommer-Update für Sea of Thieves , kostenlos zum Download auf PC und Xbox One bereitstehen.Joe Neate, Executive Producer bei Rare, schreibt zu den neuen Quests und den zeitexklusiven Errungenschaften: "Die neuen Inhalte werden durch eine zeitlich begrenzte Kampagne in das Spiel eingeführt. Diese dreiwöchige Kampagne bietet Dir eine Reihe einzigartiger Belohnungen und Herausforderungen - etwa Skelettschiffe, die Außenposten terrorisieren und Piraten zum Kampf auf hoher See auffordern. Eine storygetriebene Nebenquest ermöglicht es Dir überdies, die Quelle der Skelett-Geißel zu erforschen – das alles mit dem neuen Drei-Mann-Schiff: der Brigantine. (...) Solltest Du nicht an der zeitlich begrenzten Kampagne teilnehmen können, bleiben alle mit dieser Kampagne eingeführten Features in der Welt von Sea of Thieves bestehen."Letztes aktuelles Video: Cursed Sails Teaser Trailer