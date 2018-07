Sea of Thieves: "Cursed Sails" veröffentlicht: Skelettschiffe, die Brigantine und fünf Millionen Spieler - 4Players.de

Für Sea of Thieves ist das zweite große Inhaltspaket "Cursed Sails" auf PC und Xbox One veröffentlicht worden. Skelettschiffe, die Brigantine (Schiff für drei Spieler) und ein neues Allianzen-System werden geboten."Alle Neuerungen erscheinen im Rahmen einer dreiwöchigen Kampagne, die wöchentlich neue Ziele und Belohnungen beinhaltet. (...) Keine Sorge: Solltest Du nicht an der zeitlich begrenzten Kampagne teilnehmen können, bleiben alle mit dieser Kampagne eingeführten Features in der Welt von Sea of Thieves bestehen", erklärt Joe Neate, Executive Producer bei Rare.Außerdem verriet Joe Neate, dass das Spiel, das im Xbox Game Pass enthalten ist, mittlerweile von fünf Millionen Spielern ausprobiert wurde: "Es ist inspirierend, dass wir seit dem Start mehr als fünf Millionen Spieler bei Sea of Thieves willkommen heißen konnten. Die blühende Sea of Thieves-Community ist die Heimat von Spielern aus aller Welt. Mittlerweile sammelte Sea of Thieves mehr als 300 Millionen Zuschauer auf YouTube und 40 Millionen Live-Übertragungsstunden auf Twitch. Wir freuen uns, dass die kreative Gemeinschaft die Möglichkeiten in Sea of Thieves ausschöpft und das Rare-Team immer wieder aufs Neue inspiriert."Letztes aktuelles Video: Cursed Sails Teaser Trailer