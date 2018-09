Sea of Thieves: Update "Forsaken Shores" mit neuer Region und Ruderbooten veröffentlicht - 4Players.de

Für Sea of Thieves ist das bisher größte Update "Forsaken Shores" (kostenlos) auf PC und Xbox One verfügbar. Nach der Installation wird man die neue vulkanische Region "The Devil's Roar" erkunden können. In dem bisher "herausforderndsten" Gebiet soll es Vulkanausbrüche, fließende Lava, Erdbeben und Geysire geben."Ebenfalls neu bei Forsaken Shores ist das Ruderboot, das der Schlüssel zur richtigen Navigation in dieser gefährlichen neuen Region ist. Die neue Erweiterung wird in Sea of Thieves mit einer zeitlich begrenzten Kampagne eingeführt, die ab sofort vier Wochen lang verfügbar ist. Du erfährst, was aus der ersten Crew geworden ist, der es gelang, sich auf den Weg zu The Devil's Roar zu machen. Als Teil der Kampagne findest Du neue Quests bei der Händler-Allianz, die Frachtfahrten auf der ganzen Welt durchführt und große Belohnungen in Aussicht stellt. Die sogenannten Cargo Runs werden in der dritten Woche der Kampagne eingeführt und bleiben fester Bestandteil von Sea of Thieves - auch nach dem Abschluss der zeitlich begrenzten Kampagne", schreiben Rare und Microsoft.Letztes aktuelles Video: Forsaken Shores Epic Update