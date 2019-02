Sea of Thieves: Friends Play Free Programm gestartet - 4Players.de

Microsoft und Rare haben ein Friends Play Free Programm für das kooperative Piraten-Abenteuer Sea of Thieves gestartet. Um teilzunehmen, muss man das Spiel besitzen - sei es in digitaler oder physischer Form oder indem man als Abonnent des Game Pass Zugriff auf den Inhalt hat. Zudem muss man Teil des Insider-Programms sein, für das man sich problemlos registrieren kann. Erst dann sollte man sich auf der offiziellen Webseite einloggen, um im Rahmen der Aktion die drei Codes anzufordern, die man an seine Freunde weiterreichen kann, um mit ihnen gemeinsam in See zu stechen.Die Codes können vom 6. Februar (Start: 15 Uhr) bis zum 13. Februar eingelöst werden.Letztes aktuelles Video: Content Update Shrouded Spoils