South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: "Der Coon" Verschwörungs-Trailer - 4Players.de

Böse Dinge geschehen in South Park und "Der Coon" hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Abschaum zu beseitigen. Denn als "Der Coon" und seine Freunde das Verschwinden der Nachbarskatze bemerken, stellen sie fest, dass die Gefahr noch viel größere Ausmaße angenommen hat. Mit dabei: Das mysteriöse "New Kid" und sein mächtiges "Hinterteil". South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint im ersten Quartal 2017 in drei verschiedenen Versionen: Standard, Gold und Collector's Edition für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Standard-Version wird auch auf digitalen Plattformen erhältlich sein. Im folgenden Trailer sind außerdem die Ubi-Collectibles-Figuren zu sehen.Letztes aktuelles Video: Coon Verschwörungs-Trailer