South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Veröffentlichung erneut verschoben - 4Players.de

just_Edu hat geschrieben: Raskir hat geschrieben: Ich frage mich ob sie das Spiel wegen zu viel Konkurrenz verschieben. Was momentan an spielen kommt ist ja relativ viel und dann kommt auch nich Switch. Würde mich über einen Release im Mai oder Juni freuen, da ist weniger los

Yup mit Nier Automata, Mass Effect, Horizon und dem eigenen Titel Ghost Recon.. kurz davor noch For Honor + Switch samt Zelda BotW ist mehr als genug Konkurrenz vertreten.. taktisch nicht das dümmste was Ubi machen kann.

Halte ich für fraglich denn die Zielgruppen mögen sich zwar teilweise überschneiden, aber wer ein Ghost Recon oder For Honor kauft, ist nicht automatisch auch potentieller Kunde für ein South Park Spiel. Nier Automata und Mass Effect sehe ich da schon eher als "Gegner" weil es eben RPGs sind. Aber diese sind auch ganz anders als South Park.Zum Thema: Schade, ich freu mich eigentlich sehr auf das Spiel da der 1. Teil für mich überraschend gut war. Wenn sie die Zeit allerdings nutzen um Bugs auszumerzen etc., kann ich mit der Verschiebung gut leben. Es wäre nur schön in etwa einen Releasezeitraum zu wissen.