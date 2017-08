South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Systemvoraussetzungen benannt - 4Players.de

Grafikqualität: Niedrig

V-Sync: Aus

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-Bit Versionen ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i5 2400 | AMD FX 4320 oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 oder AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 (2 GB VRAM oder mehr)

Arbeitsspeicher: 6 GB

Grafikqualität: Hoch

V-Sync: Aus

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-Bit Versionen ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i5-4690K | AMD FX-8350 oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060 oder AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470 (2 GB VRAM oder mehr)

Arbeitsspeicher: 8 GB

GeForce GTX500 Reihe: (Minimum) GeForce GTX560Ti oder besser

GeForce GTX600 Reihe: (Minimum) GeForce GTX650 oder besser | (empfohlen) GeForce GTX670 oder besser

GeForce GTX700 Reihe: (Minimum) GeForce GTX750 oder besser | (empfohlen) GeForce GTX760 oder besser

GeForce GTX900 Reihe: (Minimum) GeForce GTX950 oder besser | (empfohlen) GeForce GTX960 oder besser

GeForce GTX1000 Reihe: (Minimum) jede GeForce GTX10 Karte | (empfohlen) GeForce GTX1050Ti oder besser

Radeon HD7000 Reihe: (Minimum) Radeon HD7850 oder besser | (empfohlen) 7970 oder besser

Radeon 200 Reihe: (Minimum) Radeon R9 270 oder besser | (empfohlen) Radeon R9 280X oder besser

Radeon 300/Fury X Reihe: (Minimum) Radeon R9 370 oder besser | (empfohlen) Radeon R9 380 oder besser

Radeon 400 Reihe: (Minimum) Radeon RX460 oder besser | (empfohlen) Radeon RX470 oder besser

Ubisoft hat die Systemvoraussetzungen der PC-Version von South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe (South Park: The Fractured But Whole) bekanntgegeben. Das Southpark-Rollenspiel wird am 17. Oktober 2017 erscheinen.Minimum (Auflösung 720p mit ungefähr 60fps)Empfohlene Konfiguration (Auflösung 1080p mit ungefähr 60fps)Liste der unterstützten NVIDIA-Grafikarten zum Zeitpunkt des Verkaufsstarts:Liste der unterstützten AMD-Grafikarten zum Zeitpunkt des Verkaufsstarts:Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017