South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Entwickler führen im Video durch Kampf mit Stripperinnen - 4Players.de

Im zweiten Walkthrough-Video zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe führen Game Director Jason Schroeder und Associate Producer Kimberley Weigend im Rahmen der gamescom 2017 erneut durch das freche Rollenspiel. Erstmals zu sehen, ist der Kampf gegen die Gang von Stripperinnen, die Alice in ihrer gamescom-Vorschau bereits genauer beschrieb. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe soll nach einigen Verschiebungen am 17. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2017-Walkthrough