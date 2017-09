South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Wird in Deutschland in ungeschnittener Form erscheinen - 4Players.de

Happy to confirm that Germany's edition will also be uncensored. You'll be getting the Whole game. :) — UbisoftStudioSF (@UbisoftStudioSF) 6. September 2017

Ubisoft San Francisco hat bestätigt, dass South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe in Deutschland in ungeschnittener Form erscheinen wird. Bei einer Spiel-Präsentation hat Kimberley Weigend (Associate Producer) dies ebenfalls - uns gegenüber - bestätigt.Der Vorgänger erschien hierzulande in einer "angepassten" Version. Abgesehen davon, dass u. a. Hakenkreuze zu sehen waren, wurden an South Park: Der Stab der Wahrheit weitere Anpassungen vorgenommen. Dabei ging es zum Beispiel um ein Minispiel, in dem am Spieler eine Abtreibung vorgenommen wird, ein weiteres Minispiel, in dem der Spieler einen Schwangerschaftsabbruch an einem anderen Charakter vornimmt, sowie fünf Szenen, in denen der Spieler aktiv in die Rektaluntersuchung bei anderen Charakteren involviert ist.Letztes aktuelles Video: gamescom 2017-Walkthrough