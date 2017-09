South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Schwierigkeitsgrad ist an die Hautfarbe des Hauptcharakters gekoppelt - 4Players.de

Der Schwierigkeitsgrad in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist an die Hautfarbe des Hauptcharakters gekoppelt. Wählt man einen höheren Schwierigkeitsgrad aus, wird die Hautfarbe des Charakters dunkler. Reduziert man die Schwierigkeitsstufe, hellt sich die Hautfarbe entsprechend auf - ein klarer Seitenhieb auf (latenten) Rassismus in unserer modernen Gesellschaft.Während der Auswahl des Schwierigkeitsgrades sagt Cartman: "Mach dir keine Sorgen, das hat keinen Einfluss auf den Kampf. Nur auf jeden anderen Aspekt deines ganzen Lebens." Eurogamer hakte bei Ubisoft nach. Daraufhin sagten die Entwickler, dass der Schwierigkeitsgrad die Anzahl des Geldes beeinflusst, das man erhält und zugleich die Art und Weise beeinflusst, wie die anderen Charaktere mit dem Spieler-Charakter sprechen bzw. interagieren.Wir konnten kürzlich ebenfalls einen ausführlichen Blick auf South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe werfen. Unsere Vorschau findet ihr hier . Das Rollenspiel wird hierzulande in ungeschnittener Form erscheinen Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau