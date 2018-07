South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Terror am Tardicaca-See: "Bring den Crunch" (DLC) verfügbar - 4Players.de

Bring den Crunch, der dritte DLC für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe , ist ab jetzt für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich. Der DLC ist im Season Pass inbegriffen. Einzelpreis ist 11,99 Euro.In Bring den Crunch verwandelt sich das idyllische Sommer-Camp am Tardicaca-See in einen wahren Albtraum, als der Camp-Aufseher plötzlich verschwindet. Angesichts der drohenden Gefahr für das Sommer-Camp entscheidet sich Blitzfreak dazu, ein Notsignal über Coonstagram zu senden. Die Spieler schließen sich mit Blitzfreak, Dr. Timothy, Professor Chaos und dem neuesten Mitglied der Coon & Friends, Mint-Berry Crunch, zusammen, um das Sommer-Camp zu retten."Außerdem erhalten die Spieler die neue Klasse Final Girl, mit der sie aussichtslose Situationen bewältigen und überleben können. Die neue Superhelden-Klasse bringt neue Kampf-Strategien sowie Fallen mit sich, mit denen angsteinflößende Gegner besiegt werden können. Nach der Rettung des Tardicaca-Sees werden die Spieler ihre neuen Kräfte und Verbündeten für den Rest ihres Superhelden-Abenteuers behalten", schreibt Ubisoft.Letztes aktuelles Video: Bring The Crunch DLC - Trailer