For Honor: Spielszenen aus dem geschlossenen Alpha-Test - 4Players.de

Vom 15. September bis zum 18. September findet der erste geschlossene Alphatest für For Honor auf PC, PlayStation 4 und Xbox One statt. In dem Testlauf werden drei der fünf Mehrspielermodi angeboten: Duell (1vs1-Modus), Handgemenge (2vs2-Modus) und Herrschaft (4vs4-Modus). Wir haben uns in die Schlacht gestürzt und zeigen exemplarisch drei Begegnungen:Spielszenen Duell: Die Krieger-gegen-Krieger-Begegnung läuft ganz klassisch ab und eignet sich, um die Mechanik und die unterschiedlichen Kämpfer zu meistern. Neben kleineren Bugs zeigt dieses Video, dass man immer wieder mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen hat.Spielszenen Handgemenge: Unehrenhaft kämpfen? In den 2vs2-Begegnungen gibt es Spieler, die nach ihrem Sieg erst in den anderen Kampf eingreifen, sobald dieser beendet ist.Spielszenen Herrschaft: Im Dominion-Modus geht es darum, zwei außenstehende Punkte zu halten, während man in der Mitte eine Fläche mit den KI-Mitstreitern einnehmen muss.Ubisoft schreibt: "In der Closed Alpha wird ein noch in der Arbeit befindlicher Teil der Mehrspieler-Inhalte, mit einer limitierten Anzahl Spielern getestet, um Feedback zu erhalten und die Stabilität zu beurteilen. Während der Testphase ziehen die Spieler als ebenso fähige wie tödliche Elitekrieger der Ritter-, Wikinger- und Samurai-Fraktionen in die Schlacht. In der Closed Alpha werden 4 bereits vorgestellte Helden - Kensei, Orochi, Wächter und Plünderer - sowie 2 brandneue Helden - Eroberer und Berserker - spielbar sein. Jeder dieser Helden beherrscht einzigartige Fähigkeiten, Waffen, Rüstungen sowie einen besonderen Kampfstil und besitzt eine breite Palette von Anpassungsmöglichkeiten. Die Closed Alpha-Phase gewährt den Teilnehmern außerdem einen ersten Einblick in das Fortschrittssystem, in dem sie neue Fähigkeiten, neue Waffen- und Rüstungsteile, sowie neue visuelle Anpassungsmöglichkeiten nach den Kämpfen auf dem Schlachtfeld freischalten."