For Honor: Bisher größter Alphatest für Ubisoft - 4Players.de

Der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangene geschlossene Alphatest zu For Honor sei laut Ubisoft (via Blue's News ) der bislang größte der Firmengeschichte gewesen. Konkrete Teilnehmerzahlen wurden zwar nicht genannt, Hunderttausende Spieler hätten in der viertägigen Testphase allerdings über 89,6 Millionen Krieger besiegt und mehr als 5,5 Millionen Exekutionen ausgeführt. Die durchschnittliche Spielzeit pro Teilnehmer habe dabei 4 Stunden und 38 Minuten, die durchschnittliche Wartezeit beim Matchmaking 20 Sekunden betragen. Während des Tests seien die packenden Online-Scharmützel (zu Vorschau ) zudem kurzzeitig zum zweitmeist geschauten Titel auf Twitch avanciert. Auch mit den Bewerbungen für die Teilnahme am Betatest sei man sehr zufrieden, würde die Nachfrage doch 40 Prozent über der jedes anderen bisher von Ubisoft veranstalteten Betatests liegen. Erscheinen soll For Honor am 14. Februar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.Letztes aktuelles Video: Closed-Alpha Dominion-Modus 4vs4