For Honor: Video: Was haben die Entwickler aus dem Alphatest gelernt? - 4Players.de

Beim Closed-Alphatest von For Honor war der Orochi der meistgewählte Held, während der Raider der "tödlichste Charakter" in 1-gegen-1-Duellen war. In dem fast vier Tage dauernden Alphatest verbrachten die Spieler durchschnittlich vier Stunden 38 Minuten in dem Spiel. Die Verteilung zwischen PvE- und PvP-Kämpfen war fast ausgeglichen. Im folgenden Video sprechen die Entwickler darüber, welche Erkenntnisse das Team um Stephane Cardine aus der geschlossenen Alpha ziehen konnte und welche Balance-Veränderungen geplant sind. Cardine erwähnt, dass die Lernkurve nicht optimal (manche Funktionen wurden von den Spielern z.B. gar nicht entdeckt) und einige Menüs unübersichtlich seien. Außerdem sei die Verteidigungsmechanik des Orochi etwas zu stark.Letztes aktuelles Video: Feedback aus der Closed Alpha