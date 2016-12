For Honor: Alle DLC-Karten und Modi kostenlos, mehr Stahl gegen Mikrotransaktionen - 4Players.de

Alle Karten und Modi, die Ubisoft in seinem Schwertkampf-Titel For Honor per DLC nachreichen will, werden kostenlos sein. Das hat Game Director Damien Kieken während einer Präsentation versprochen, wie Eurogamer.net berichtet. Und er hat auch gleich eine Erklärung für die Entscheidung parat:"Wir wollen die Community nicht spalten. Also wird alles, was die Partien betrifft, darunter neue Modi und neue Karten, den Spielern kostenlos gegeben. Wir haben außerdem weitere kostenlose Inhalte. Wir sind ein großes Team und werden das Spiel nach der Veröffentlichung weiter unterstützen."Allerdings merkt auch Eurogamer sofort an, dass in dem Statement von weiteren Helden in Bezug auf die kostenlosen Updates nicht die Rede ist. Es könnte hier also ähnlich laufen wie beim Taktik-Shooter Rainbow Six Siege, wo weitere Operator entweder langwierig durch Spielwährung oder mit Abkürzungen durch Mikrotransaktionen freigeschaltet werden konnten.Auch For Honor besitzt eine Ingame-Währung namens "Steel" (Stahl), die man bereits in der geschlossenen Alpha entdecken konnte. Dort bekam man sie als kleine Belohnungen nach jeder Partie und konnte sie anschließend in einem Store in die Anschaffung von Dingen investieren. Jüngste Aussagen deuten jetzt allerdings darauf hin, dass man sein "Steel-Guthaben" alternativ auch durch echtes Geld in Form von Mikrotransaktionen aufstocken kann."Was die Monetarisierung betrifft: Die Idee dahin ist es, dass wir es den Leuten erlauben, mehr Stahl zu kaufen. Das ist nur eine Abkürzung. Alles lässt sich freischalten, indem man einfach nur das Spiel spielt. Und alle Abkürzungen sind an den Spielfortschritt gebunden, so dass man nicht im Vorfeld Gegenstände für das End-Game freischalten kann", verspricht Kieken.For Honor soll am 14. Februar pünktlich zum Valentinstag für PC, PS4 sowie Xbox One erscheinen und zum Start neben der Kampagne 12 Mehrspieler-Karten bieten.Letztes aktuelles Video: Friedenshueter-Trailer