For Honor: Geschlossener Betatest findet Ende des Monats statt - 4Players.de

Die "Closed Beta" von For Honor wird vom 26. bis zum 29. Januar 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Spieler, die am geschlossenen Betatest teilnehmen möchten, können sich hier registrieren. Zusammen mit der Closed Beta veröffentlicht Ubisoft den "Krieg der Fraktionen". Das zeitlich begrenzte Event, beschäftigt sich mit der Frage: "Wenn mächtige Wikinger, tödliche Samurai und mutige Ritter aufeinander treffen - wer wird uneingeschränkt herrschen? 'Krieg der Fraktionen' wird während der Closed Beta alle Mehrspieler-Aktivitäten plattformübergreifend verfolgen. Belohnungen werden an alle Spieler ausgeschüttet, die an der Beta teilnehmen und für ihre Fraktion kämpfen. Die Spieler der Fraktion, die den Kampf für sich entscheidet, bekommen zusätzliche Belohnungen. Die Belohnungen werden später ins vollständige Spiel übertragen und stehen nur Teilnehm ern der Closed Beta zur Verfügung."Letztes aktuelles Video: Thin Red Path Trailer