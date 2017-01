For Honor: Eindrücke des Helden Nobushi der Samurai-Klasse - 4Players.de

Am 14. Februar erscheint das Action-Adventure For Honor für PC, PS4 und Xbox One. Im Video stellt Ubisoft heute den Nobushi, einen der vier Helden der Samurai-Klasse vor. Der maskierte Kämpfer setzt Gegnern mit einem speerartigen Naginata zu. Die "Closed Beta" steht vom 26.- 29. Januar zur Verfügung ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: The Nobushi Samurai