For Honor: Walküre und Gesetzesbringer zeigen ihre Kampf-Fertigkeiten - 4Players.de

Ubisoft hat zwei weitere Videos zu den Helden aus For Honor veröffentlicht. Vorgestellt werden die Kampf-Fähigkeiten von der Walküre (Wikinger) und des Gesetzesbringers (Ritter). Während ein Walküren-Held mit Speer und Schild kämpft, setzt der Gesetzesbringer auf eine dicke Rüstung und eine Streitaxt. For Honor wird ab dem 14. Februar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein. Vom 26. bis zum 29. Januar 2017 wird noch ein geschlossener Betatest stattfinden (zur Anmeldung ).