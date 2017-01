For Honor: Ubisoft stellt den Krieg der Fraktionen vor - 4Players.de

Ubisoft hat ein Video zum Krieg der Fraktionen veröffentlicht, das Einblicke in das zeitlich begrenzte Event während der geschlossenen Beta von For Honor geben soll, bei dem Wikinger, Samurai und Ritter um die Vorherrschaft kämpfen werden. Dabei sollen sämtliche Mehrspieler-Aktivitäten plattformübergreifend verfolgt und Belohnungen an alle Spieler ausgeschüttet werden, die an der vom 26. bis 29. Januar stattfindenden Beta (zur Anmeldung ) teilnehmen und für ihre Fraktion in die Schlacht ziehen. Fraktionsspieler, die einen Kampf für sich entscheidet, sollen zusätzliche Belohnungen erhalten. Später sollen die nur Teilnehmern der Closed Beta zur Verfügung stehenden Belohnungen ins fertige Spiel übertragen werden, das ab dem 14. Februar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein wird.Letztes aktuelles Video: Krieg-der-Fraktionen-Trailer