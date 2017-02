For Honor: Geplante Season-Pass- und Gratis-Inhalte enthüllt - 4Players.de

no need no flag olulz hat geschrieben: Natürlich "reichen" 70?, um "reichen" geht es aber nicht. Man will eben so viel Geld wie möglich.

no need no flag olulz hat geschrieben: Persönlich würde ich auch 500? für ein Spiel ausgeben, wenn ich reich genug wäre und die Qualität gut genug wäre. Aber AAA-Spiele haben neben Dingen wie DLCs und Microtransactions auch noch andere miese Dinge wie eigene Launcher oder DRM, zusätzlich einen beschissenen Service (oder keinen) und die Qualität der Spiele ist NIE wirklich gut. Manche Spiele sind nur weniger mies als andere. Es gibt natürlich Ausnahmen wie immer und bei denen bin ich dann auch bereit, den Vollpreis zu zahlen, sofern ich das Geld habe. ZB Witcher 3.

Das ein Gewinnorientiertes Unternehmen Gewinn erwirtschaften möchte, ist mir auch klar. Ich finde es auch gut, wenn meine Firma (mehr) Gewinn erwirtschaftet und ich am besten davon auch noch was habe. Aber ob sich die Eigentümer oder Aktionäre (von mir aus bei Ubisoft) aktuell die Taschen vollstopfen, weiß ich nicht. Ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass gerade Goldgräber-Stimmung ist. Ich kann mir einfach auch gut vorstellen, dass heutzutage ein Triple A Titel der 3 Jahre in Entwicklung ist, bei von mir aus 300 Involvierten, eben auch einiges kostet. Ich weiß ja auch nicht, will da aber einfach nicht gleich verurteilen und nur Geld-Gier dabei sehen.Möchte dir da zu stimmen. Schlechte Titel oder gar schlechte Qualität bei Titeln will auch nicht unterstützen. Qualität und Spielspaß muss schon gegeben sein. Witcher 3 ist ja wirklich das positiv Paradebeispiel, und dass habe ich auch sehr gerne zum Vollpreis gekauft.Aber darauf will ich für mich auch hinaus, dass ich das bei For Honor sehe. Ich (und jeder andere auch) konnte sich das Spiel vorher ansehen und überzeugen wie es ist. Mir hat es Spaß gemacht und Ich sehe hier neuartiges...