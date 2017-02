For Honor: Video erläutert die Vorteile des Season Pass - 4Players.de

Alle drei Monate wird in den Multiplayer-Partien von For Honor eine neue Saison eingeläutet. Jede Saison wird mit zwei neuen Helden, zwei Karten, Waffen und Rüstungen sowie neuen Belohnungen gestartet. Jeder Level-Aufstieg wird mit Individualisierungsmöglichkeiten bezüglich der Waffenauswahl, den Rüstungen und dem Aussehen belohnt. Laut den Entwicklern will man schon bald Turniere und Ranked-Matches einführen. Saison-Pass-Inhaber erhalten darüber hinaus einen einwöchigen frühen Zugang zum Spiel, sechs neue Helden, sechs zusätzliche Elite-Monturen, einen exklusiven Sonnenstrahl-Effekt für alle Gesten, drei exklusive Emblem-Umrisse, drei Restesammler-Truhen mit zufälligen Ausrüstungsstücken sowie einen 30-tägigen Champion-Status mit verschiedenen EP- und Beute-Boosts. For Honor erscheint am 14. Februar 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Season Pass