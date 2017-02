For Honor: Trailer zum Verkaufsstart, sechs Millionen Beta-Teilnehmer und VR-Video "In the Battle" - 4Players.de

Ubisoft hat For Honor auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Quebec, Ubisoft Toronto und Blue Byte entwickelte Nahkampf-Actionspiel bietet eine Einzelspieler-Kampagne und einen Mehrspieler-Modus. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit. Vor dem Verkaufsstart fanden zwei Beta-Phasen statt, welche (akkumuliert) mehr als sechs Millionen Spieler für einen Zeitraum von über zwei Milliarden gespielten Minuten erreicht hat. Allein 1,8 Millionen Teilnehmer wurden auf PC verzeichnet. "Spieler, die an der Closed oder Open Beta teilgenommen haben, konnten den Fraktionskrieg miterleben. Dieser bildet das anhaltende Meta-Spiel, welches sich über alle Plattformen zieht. Am Ende der Open Beta stellte sich die Fraktion der Ritter als erfolgreicher Herrscher heraus. Angehörige der Fraktion werden aus diesem Grund das Wappen der Stärke erhalten, welches zur Anpassung verwendet werden kann."Ubisoft will zusätzliche Inhalte wie neue Helden, Karten, Modi sowie Ausrüstung über drei Saisons hinweg herausgeben. Season-Pass-Besitzer erhalten einen Vorabzugang zu diesen Inhalten. Die PC-Version soll durch integrierte NVIDIA-GameWorks-Technologien verbesserte Grafikeffekte (inkl. 4K-Auflösung) bieten. Auch die 360-Grad-Screenshot-Technologie NVIDIA Ansel wird unterstützt. Passend zum Verkaufsstart haben Ubisoft und LittlStar das 360°-Video "In the Battle" für Virtual-Reality-Systeme bereitgestellt. Die "VR-Erfahrung" ist erhältlich für PlayStation VR, Samsung Gear VR, HTC Vive und Oculus Rift. Die LittlStar-App ist erforderlich.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart